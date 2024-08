STF já tem quatro votos para condenar Fátima Tubarão por ataques golpistas do 8 de janeiro

Ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Fátima de Tubarão a 17 anos de prisão

BRASÍLIA – A ministra Cármen Lúcia acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes, aumentando para quatro o número de votos favoráveis à condenação de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão, pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e vai até esta sexta-feira (9).

Moraes, primeiro a votar, condenou Fátima a 17 anos de prisão, sendo 15 em regime fechado, além de multa de R$ 43 mil e uma indenização por danos morais coletivos de R$ 30 milhões. Os ministros Dino e Cármen Lúcia seguiram integralmente o relator.

O ministro Zanin concordou com a condenação, mas propôs uma pena menor de 15 anos, sendo 13 anos e seis meses em regime fechado, e reduziu a multa para R$ 2 mil, mantendo a indenização por danos morais coletivos.

Ela é julgada por cinco crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. A defesa já anunciou que recorrerá em caso de condenação.