Subsecretário de Belford Roxo é exonerado após ser preso por suspeita de estupros

Ângelo Ventura Siqueira foi preso na última sexta-feira (19)

A Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, exonerou na última segunda-

feira (22), o subsecretário municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate

à Fome, Ângelo Ventura Siqueira, de 50 anos, após ele ser preso por suspeita de

estupro de vulnerável e violação mediante fraude, na sexta-feira (19). Os crimes

teriam acontecido entre 2010 e 2021.

Ângelo estava no cargo desde setembro de 2021. Ele também é pastor da Igreja

Ministério Terra do Deus Vivo, em Belford Roxo. As investigações mostram que três

mulheres procuraram a polícia e relataram os abusos. Elas contaram que Ângelo

usava da fé para atraí-las e mantê-las em silêncio.

A prisão foi feita pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo,

que investiga o caso. A partir de depoimentos, a polícia identificou que as vítimas são mulheres jovens, de 20 a 40 anos, que cresceram em casas sem presença paterna ou que têm relação fragilizada com a família.

As mulheres contaram que Ângelo se apresentava como um “paistor” — mistura de

pai com pastor —, interessado em ajudá-las a se estruturar emocionalmente, e

como a figura masculina que faltou na vida delas.

