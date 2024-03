Sumiço de ator: polícia encontra corpo de ator desaparecido e prende 2 suspeitos de latrocínio na Baixada Fluminense

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prenderam nesta quinta-feira (29) dois homens pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do ator Edson Caldas Barboza, que desapareceu no início do mês. A polícia informou que um dos suspeitos confessou o crime.

A polícia encontrou um corpo em Seropédica, na Baixada Fluminense, com características semelhantes às do ator. A família foi chamada para fazer um exame de DNA.

De acordo com as investigações, Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima atraíram Edson para um encontro sexual em Engenheiro Pedreira, também na Baixada.

Ao chegar no local, Edson foi roubado e obrigado a realizar transferências bancárias para a conta de um dos criminosos.

Depois disso, foi amarrado, colocado na mala de seu próprio carro e levado para um matagal próximo ao Rio Guandu, em Seropédica, onde, segundo a polícia, foi executado.

Os autores do crime fugiram, levando seu veículo, que posteriormente foi encontrado com marcas de tiro e sangue em Queimados, município vizinho.

Preso confessou, diz polícia

Segundo a polícia, um dos presos confessou envolvimento no latrocínio de Edson e em pelo menos três outros crimes idênticos. As investigações apontam que os criminosos utilizavam um site de troca de casais para atrair as vítimas.

Depois, essas vítimas eram rendidas e obrigadas a realizar transferências bancárias. Por último, eram amordaçadas, espancadas e mortas.

A arma utilizada no homicídio foi apreendida. A Polícia Civil busca agora um terceiro suspeito já identificado. Os agentes também buscam informações sobre a identidade de mulheres envolvidas no esquema. (com informações do g1)