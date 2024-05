SuperVia vai à Justiça e cobra R$ 1,2 bilhão do governo do RJ

A companhia ingressou com pelo menos seis ações contra o governo/Reprodução

Concessionária responsável pelos trens urbanos na Região Metropolitana do Rio, a Supervia lançou-se em uma batalha judicial contra o governo do Estado do Rio de Janeiro. Na última segunda-feira (13), a companhia ingressou com pelo menos seis ações na Justiça estadual, alegando prejuízos financeiros decorrentes de “desequilíbrios econômicos”.

Segundo Ancelmo Góis, do Globo, o montante total pleiteado nas ações ultrapassa os R$ 1,2 bilhão. A demanda mais substancial busca o pagamento de expressivos R$ 702 milhões, relacionados aos danos ocorridos durante a pandemia de Covid-19, período em que houve uma acentuada queda no número de passageiros.

A Supervia argumenta que a operação do serviço ficou abaixo do ponto de equilíbrio, e alega que a Agetransp, órgão estadual, concordou com uma compensação à empresa.

As demais ações buscam indenizações por desfalques resultantes do congelamento do aumento das tarifas nos últimos anos, implementação de políticas públicas (como vagões exclusivos para mulheres), atrasos na entrega de novos trens e concessão de gratuidades e descontos.