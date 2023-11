Supostos cobradores da milícia são assassinados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Os dois homens estariam cobrando comerciantes quando foram surpreendido pelos atiradores. DHBF investiga sete mortes ocorridas em três dias em Nova Iguaçu

Dois homens foram executados com vários tiros na última quinta-feira (2) no bairro Grama, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As vítimas foram baleada, principalmente, na região da cabeça.

De acordo com as informações que estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Maycon da Silva Lima, conhecido como Shurlei , de 25 anos, e Wilson Dias, o Nego Wilson, 28, estariam cobrando dinheiro de comerciantes a mando da milícia quando foram surpreendidos pelos assassinos, que efetuaram diversos disparos. O crime aconteceu próximo ao Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 351 Ministro Salgado Filho.

Ainda segundo informações postadas nas redes sociais, Maicon trabalhava como eletricista no Projac da TV Globo, na Zona Oeste do Rio, e teria passado a se envolver com a milicia. No ano passado, ele conseguiu escapar de uma emboscada.

Sete homicídios na região

Desde a última quarta-feira (1º) até sexta-feira (3), sete pessoas foram assassinadas

em Nova Iguaçu, incluindo os assassinatos dos dois supostos milicianos. A DHBF investiga os casos que aconteceram nos bairros da Posse, Comendador Soares e Austin. Dentre as sete pessoas, cinco haviam sido identificadas.

Na madrugada de ontem, Luiz Matheus Verly Tassinare, de 28 anos, e Beatriz Martins de Araújo, de 25, sofreram um ataque a tiros no bairro da Posse. Uma outra vítima ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Também na noite de quarta, o fisioterapeuta Vitor Paulo Sequeira, 55, estava em um bar na Rua Tibiriçá, em Comendador Soares, quando foi morto a tiros.

Em Austin, dois homens, que ainda não foram identificados, foram encontrados mortos na Rua João Batista de Lima, na quinta (2).