Suspeita de aplicar golpe contra mãe morre ao cair de 5º andar de prédio na Zona Sul do Rio

Sabine Boghici chegou a ser presa por aplicar um golpe

A atriz Sabine Boghici, de 49 anos, morreu ao cair do 5º andar de um prédio na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde da última quinta-feira (14). Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto em estado gravíssimo, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não resistiu aos ferimentos.

O caso vai ser investigado pela 15ª DP (Gávea). Uma das hipóteses investigada é suicídio. Sabine teria deixado um carta para a esposa, Rosa Stanesco Nicolau.

Ela era herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do país, o romeno Jean Boghici, e era casada com Rosa, acusada junto com a atriz dos crimes contra a viúva do marchand, Geneviève Boghici, de 83 anos.

Rosa, também conhecida como Mãe Valéria de Oxóssi, está presa no Instituto Penal Santo Expedito, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.

Sabine Boghici chegou a ficar presa com Rosa, mas deixou a cadeia em março deste ano. As duas se casaram no fim do ano passado. A dupla seria interrogada em uma audiência do processo no próximo dia 21, na 23ª Vara Criminal da Capital.

Sabine enfrentava sérios problemas psicológicos desde a adolescência, como depressão, ansiedade e crises de pânico. Nas redes sociais, a atriz postava fotos com animais e compartilhava pedidos de adoção e de doação.