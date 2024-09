Suspeita de aplicar o ‘Boa noite, Cinderela’ é presa pegando sol na Praia do Arpoador

Larissa Medeiros tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo qualificado. Vítima teve todos os pertences roubados de apartamento

Agentes da da 12ª DP (Copacabana) prenderam na última quinta-feira (12) uma suspeita de aplicar o golpe do “Boa noite, Cinderela”. Larissa Medeiros da Silva, de 24 anos, foi capturada quando pegava sol na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo qualificado. Para a polícia, ela chefia uma quadrilha especializada no golpe.

De acordo com as investigações, na madrugada de 11 de maio, acompanhada da comparsa, identificada como Pamela Hadija Ramos, ela abordou um homem em um bar em Ipanema. As duas o convenceram a levá-las até a casa dele, em Copacabana.

Após ingresso do trio no apartamento, a vítima foi ao banheiro e deixou uma bebida desprotegida. Ao ingerir, ficou desacordado e só levantou horas depois, encontrando a residência revirada. Do imóvel foram levados celulares, notebooks, fones de ouvido, relógio, cartão bancário e dinheiro, totalizando um prejuízo de quase R$ 40 mil.

Fez selfie no elevador

Segundo a Polícia Civil, as golpistas saíram do apartamento com uma mochila abarrotada de itens roubados. Na saída, Pamela chega a fazer uma selfie no elevador.

Larissa, que ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais, já foi identificada em pelo menos outros dois roubos usando o mesmo golpe em Vila Isabel e em Copacabana, este contra dois 2 turistas da Arábia Saudita.

A suspeita foi localizada na praia após intenso trabalho de monitoramento, uma vez que ela mora na Maré.

A criminosa já havia sido presa em flagrante em outras duas oportunidades, por uso de documento falso e furto qualificado, e foi condenada neste crime a 3 anos e 4 meses de reclusão. Pamela Hadija segue foragida.