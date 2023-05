Suspeita de mandar bombons envenenados agiu por ciúmes

Susane Martins da Silva, tinha um relacionamento conturbado com o ex-marido da

vítima, achava que estava sendo traída e resolveu se vingar

Agentes da 20ª DP (Vila Isabel) prenderam na tarde da última quarta-feira (24), a

principal suspeita de mandar os bombons envenenados que mataram Lindaci

Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, no último dia 20, em Acari, na Zona Norte

do Rio.

Os policiais chegaram até Susane Martins da Silva através do motoboy Lucas

David, que fez a entrega da encomenda. A família da vítima denunciou um possível

envenenamento após ser alertada por uma médica do Hospital Federal do Andaraí,

para onde Lindaci foi levada já morta, depois de come os bombons e passar mal.

Lindaci recebeu a entrega pelo motoboy no dia de seu aniversário. Os bombons

com um buquê de flores estavam em nome de uma pessoa anônima. A suspeita e o

entregador foram ouvidos na delegacia e a prisão temporária de Susane foi

expedida pelo Plantão Judiciário. Ela deve responder por homicídio duplamente

qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.

“Fui numa entrega inocente”

Na delegacia, o motoboy reforçou que é inocente e não sabia que os bombons

eram envenenados. “Fui numa entrega inocente. Vim aqui comprovar meus erros,

os erros que não são meus. Estou totalmente certo de que essa mulher (Susane)

fez uma barbaridade e quis me prejudicar. Prejudicou uma família em que veio a

óbito uma senhora. Estou com minha consciência tranquila. Sou inocente e vim aqui provar”, declarou.

Em depoimento, o entregador explicou que foi solicitado por um menino, que teria

descido de um veículo Renault Duster de cor preta, no último dia 20, por volta das

8h, e contratado a entrega pelo valor de R$ 90. Durante o caminho, ele conta

também que recebeu uma mensagem via Whatsapp o informando que a pessoa a

receber o “presente” seria Lindaci.

A irmã da vítima afirmou também que a cuidadora vinha recebendo ameaças nas

redes sociais. “Em uma conversa com uma amiga, ela contou que recebeu

ameaças por telefone e através das redes sociais. Inclusive, o Instagram dela havia

sido hackeado recentemente.”

Segundo Lenice, um perito do IML indicou a presença de chumbinho no corpo de

Lindaci. “Para ter certeza se ela ingeriu essa substância, só daqui a 30 dias,

quando sai o resultado do laudo”, finalizou.

Polícia apreende veneno e pistola

Susane passou mal após agentes encontrarem chumbinho e uma arma de fogo

calibre 9mm em sua casa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela foi

atendida por bombeiros na 20ªDP (Vila Isabel) para onde foi levada.

A polícia investiga também a participação do filho da suspeita no crime. O

adolescente de 17 anos foi o responsável por levar ao entregador os produtos que

a mãe teria mandado para a vítima. Ele chegou na delegacia por volta das 9h de

ontem para prestar esclarecimentos e estava acompanhado da avó materna.

“Vamos entender agora se ele sabia ou não. Entender se ele só foi entregar porque

a mãe pediu”, explica o delegado titular da 20ª DP (Vila Isabel), Fabio Souza.