Suspeita de matar motorista de aplicativo na Zona Oeste do Rio é capturada

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam na última quarta-feira (3) a suspeita de matar o motorista de aplicativo Marcelo Cordeiro Oliveira, de 60 anos, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, em janeiro.

As investigações apontam que Rayssa da Silva Narciso solicitou uma corrida falsa para roubar a vítima. Apontado como cúmplice no crime, seu namorado, João Victor dos Santos de Carvalho, também teve mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Rio e segue foragido. A mulher foi capturada na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

O corpo da vítima foi encontrado em um valão na Avenida Engenheiro Souza Filho, próximo ao condomínio Novo Regata. O casal teria solicitado uma corrida via aplicativo e, durante a viagem, asfixiaram e mataram a vítima.

Eles ficaram com o carro de Marcelo até a manhã do dia seguinte. Antes do assassinato, a dupla ainda agrediu o motorista e sacou o dinheiro que estava na conta da vítima.

Rayssa foi levada para um presídio, onde ficará à disposição da Justiça.