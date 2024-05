Suspeita do sequestro de advogada usava casaco da vítima no dia em que foi presa, diz testemunha

Anic de Almeida Peixoto Herdy desapareceu no dia 29 de fevereiroReprodução/TV Globo

A Delegacia de Homícidios da Capital (DHC) investiga se o casaco usado por uma mulher presa pelo sequestro da advogada Anic Herdy pertencia à vítima.

Rebecca Azevedo dos Santos é namorada de Lourival Fatica, que também está preso e é apontado como mentor do crime.

Testemunhas que conhecem todos os envolvidos no caso dizem que o casaco que Rebecca vestia no dia da prisão pertencia a Anic. Além disso, uma delas deu detalhes do sumiço do casaco.

Altair dos Santos é funcionária da casa de Lara Herdy, filha de Anic. Ela contou à polícia que, quando viu a reportagem no Fantástico sobre o desaparecimento de Anic, reconheceu o casaco que Rebecca usava no momento que foi presa. Contou ainda que havia quatro casacos idênticos, sendo dois de Anic e dois de Lara.

Altair disse também que após verem o casaco na televisão o procuraram e somente acharam os dois casacos de Lara. E depois somente um dos casacos de Anic foi achado na casa de Teresópolis, tendo o outro desaparecido.

A polícia acredita que o casaco de Anic estava na mala que ela levava no carro no momento que desapareceu em Petrópolis, no dia 29 de fevereiro.

Contradição no depoimento

A investigação também identificou uma contradição importante no depoimento dela. Rebecca disse à polícia que viu Lourival pela última vez no dia 14 de março.

No entanto, fichas do check-in mostram que ela se hospedou com Lourival no mesmo hotel, no Aeroporto Santos Dumont, do dia 16 ao dia 18 de março.

Além de Rebecca, o filho e a filha de Lourival também estão presos como acusados do sequestro e suspeitos do assassinato de Anic Herdy.