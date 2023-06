Suspeito da morte de Jeff Machado é preso; polícia busca Bruno Souza

Agentes localizaram o garoto de programa na Zona Oeste do Rio e procuram pelo produtor, que é considerado foragido

Um dos suspeitos de matar e ocultar o corpo do ator Jefferson Machado, o garoto de programa Jeander Vinicius da Silva Braga foi preso na manhã da sexta-feira (2), em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) cumpriu um mandado de prisão temporária contra ele, expedido na noite da última quinta-feira (1º), pela 1ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Os agentes ainda tentam localizar produtor de televisão Bruno de Souza Rodrigues.

Jeander Vinícius chegou à Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte, algemado e de cabeça baixa, tentando esconder o rosto. Os policiais procuram Bruno, que já é considerado foragido, em endereços na Zona Oeste.

Segundo a delegada titular da DDPA, Elen Souto, as investigações estão próximas de serem concluídas e os suspeitos são os únicos envolvidos na morte. A possibilidade de mais um suspeito ter participado do crime surgiu depois que Bruno e Jeander confessaram que ajudaram a ocultar o corpo do ator, mas negaram que seriam os responsáveis pela morte.

Terceira envolvido descartado

A dupla afirmou que o homicídio foi cometido por uma terceira pessoa, identificada apenas como Marcelo, após a gravação de um vídeo para uma plataforma de conteúdo adulto, feita na casa da vítima, no dia 23 de janeiro. Mas a participação de uma terceira pessoa no crime está descartada.

“Nós ainda temos algumas diligências para serem realizadas, mas falta pouquíssimo, 95% da investigação já está concluída, são alguns detalhes para podermos relatar. O Marcelo não existe, provado tecnicamente que ele não existe na investigação. O fato foi cometido somente pelo Bruno e pelo Jeander Vinícius”, afirmou a delegada Elen Souto.

Corpo encontrado dentro de baú concretado

O corpo de Jeff foi encontrado no último dia 22, dentro de um baú enterrado e concretado a dois metros de profundidade em uma casa alugada por Bruno, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O imóvel foi alugado pelo produtor em dezembro do ano passado, um mês antes do desaparecimento do ator. Uma das linhas de investigação da especializada analisou que o suspeito enganou a vítima com a promessa dele estrelar uma novela, pedindo uma quantia de R$ 20 mil, que foi paga.