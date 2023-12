Suspeito de agredir idoso com nocaute em Copacabana é capturado na Baixada

Victor Hugo Oliveira Jobim, de 22 anos, estava foragido

Victor Hugo Oliveira Jobim, de 22 anos, suspeito de agredir um idoso em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi capturado nesta sexta-feira (8), na Baixada Fluminense. A Polícia Civil informou que Victor estava escondido em Nova Iguaçu, após o caso ganhar repercussão. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela 21ª Vara Criminal da capital.

Segundo as investigações, é Victor Hugo quem aparece nas imagens de câmeras de segurança dando um soco no rosto do empresário Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, no dia 2 de dezembro. A vítima foi agredida ao tentar defender uma mulher de um ataque de um grupo de criminosos em Copacabana. Após levar o soco, ele caiu desmaiado e teve os pertences roubados. Ao todo, o bando tem, pelo menos, 11 pessoas.

Os agentes da 13ª DP (Ipanema) buscam identificar os demais envolvidos e reunir outras evidências para concluir o inquérito. De acordo com a Polícia Civil, Victor Hugo tem nove anotações criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. Os atos praticados acontecem desde a adolescência. Segundo a corporação, ele já foi preso duas vezes desde que atingiu a maioridade.

Na quarta-feira (6), um outro suspeito também foi preso e um adolescente apreendido por envolvimento nas agressões ao empresário.

Após a repercussão do caso, um grupo de homens que se intitulam “justiceiros” realizou uma ‘caça’ no bairro para localizar e agredir os suspeitos.