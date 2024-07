Suspeito de atrair amigos para emboscada e matar um deles é preso por agentes da DHBF

Davi Soares Augusto foi detido em flagrantes pelos agentes

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na noite da última segunda-feira (8), o suspeito de matar Iago Rabelo de Almeida Souza e atirar contra um outro homem. O crime aconteceu na noite do último domingo (7), em Paracambi.

De acordo com as investigações, as vítimas tinham uma relação de amizade com Davi Soares Augusto, que as chamou para um encontro com a desculpa de que precisava conversar com os dois. Assim que eles chegaram no local marcado, os amigos foram rendidos pelo suspeito e levados para um matagal, onde ficaram ajoelhados. O bandido, então, atirou nos dois e fugiu.

Iago morreu no local, mas a outra vítima conseguiu escapar e foi socorrida por moradores da região. O rapaz foi encaminhado a um hospital, onde relatou o crime aos policiais da DHBF.

Em depoimento, o suspeito afirmou que teria recebido mensagens de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam na comunidade da Favelinha, em Paracambi, com a informação de que os amigos estariam roubando na região.

Em seguida, chamou os dois para consumir drogas e marcou próximo a uma boca de fumo. Ao sair para comprar os entorpecentes, teria escutado o barulho dos tiros.

Os policiais da DHBF, no entanto, identificaram inconsistências no depoimento de Davi e entenderam como mentirosa, além de constatarem que ele possuía ligação com TCP. O bandido foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.