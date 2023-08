Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas roda com moto sem placa

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam no último domingo (30) um

suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, que pilotava uma moto Yamaha

125, de cor preta, sem placa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações da PM, agentes do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Austin, realizavam patrulhamento quando flagraram o jovem pilotando uma motocicleta sem placa. Foi dada a ordem de parada, mas ele não acatou e tentou fugir da abordagem.Durante a perseguição, o suspeito, conhecido como RG, de 21 anos, perdeu o controle da moto e caiu ao chegar na Rua Marcio Vieira de Oliveira, altura do número 935, no mesmo bairro. A equipe, sob comando do sargento Denis, deu voz de prisão e o conduziu para a 58ª DP (Posse).

Segundo a corporação, RG, que tem passagem por assalto à mão armada,

confessou aos policiais que mora no Jardim Nova Era, mas atua no tráfico da

comunidade Três Campos (os dois bairros ficam em Nova Iguaçu). Ele disse que

pegou a moto emprestada de um amigo no baile do Inferninho.