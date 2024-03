Suspeito de integrar bando de BMW morre em confronto com PMs no Rio

Dois suspeitos de integrarem uma quadrilha chefiada pelo traficante Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, foram baleados durante um confronto com policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) no Tanque, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de quinta-feira (14). Um deles morreu.

Com os dois foram apreendidos duas granadas, munição, radiotransmissores, um carro e dois fuzis, um deles com os símbolos do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, e do BMW. Este último atirou por engano em quatro médicos num quiosque na Barra da Tijuca, matando três deles, em outubro do ano passado.

Segundo a corporação, os PMs faziam um patrulhamento na região do Tanque quando foram informados sobre o deslocamento de um carro suspeito na esquina da Rua Cândido Benício com a Avenida Geremário Dantas. Houve confronto. Os suspeitos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara e, depois, transferidos para Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra, onde um deles morreu.

‘Equipe Sombra’

BMW é apontado como um dos integrantes da “Equipe Sombra”, grupo dedicado a invasões e assassinatos na conquista de territórios para o Comando Vermelho (CV) num processo que tramita na 3ª Vara Criminal da Capital. Ele teve a terceira prisão preventiva decretada pela Justiça em fevereiro deste ano.

Já Edgar Alves de Andrade, o Urso ou Doca, integra a cúpula do CV e atua no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e no Morro do São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense, para onde foge quando há operações policiais.