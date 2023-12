Suspeito de manter família refém em Minas é preso na Baixada Fluminense

No veículo conduzido pelo suspeito, os agentes encontraram enrolados em um casaco, mais de R$ 4,3 mil, 3 mil pesos chilenos, 11 brincos, sete anéis, quatro pulseiras, um cordão, um pingente, um celular e um cartão de crédito bancário

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem na madrugada

da última segunda-feira (11), na Rodovia Washington Luiz (BR-040), altura de

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por suspeita de manter três pessoas

reféns por quase uma hora sob a mira de uma arma durante um roubo na casa da

família. Ele foi reconhecido pelas vítimas como sendo o criminoso mais agressivo do

bando.

Segundo a PRF, agentes receberam a informação sobre um roubo a uma casa na

cidade de Matias Barbosa, em Minas Gerais. Em conjunto com a Força Nacional, os

policiais realizavam reforço no patrulhamento da BR-040, em decorrência da

Operação Palladium para coibir roubos de cargas, quando foram avisados que

suspeitos do crime poderiam ter se deslocado em direção ao Rio de Janeiro.

No começo da madrugada, eles abordaram o veículo com o suspeito, que teria sido

produto do roubo à família mineira. O condutor, que viajava sozinho, informou que

foi contratado por uma pessoa desconhecida para levar o carro da cidade de Juiz

de Fora, em Minas Gerais, para o bairro do Maracanã, Zona Norte.

Os policiais desconfiaram da versão e entraram em contato com as vítimas, que

reconheceram o suspeito.

No veículo, foram encontrados enrolados em um casaco, mais de R$ 4,3 mil, 3 mil

pesos chilenos, 11 brincos, sete anéis, quatro pulseiras, um cordão, um pingente,

um celular e um cartão de crédito bancário. A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elíseos).