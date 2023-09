Suspeito de matar amiga para não pagar dívida de carro é capturado na Zona Oeste do Rio

Davidson foi preso em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio

Policiais civis prenderam um homem em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, suspeito de matar a amiga para não pagar as prestações de um veículo que ela comprou em seu nome.

Fabíola da Silva Gomes, de 51 anos, desapareceu no último domingo (24) depois de sair para conversar com Davidson Oliveira da Costa Silva, de 43. O corpo da vítima foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, horas depois do desaparecimento.

De acordo com as investigações, o assassinato foi motivado por uma briga entre Davidson e Fabíola. O suspeito não estaria pagando as prestações do carro, gerando desavença entre os dois.

A filha da vítima chegou a procurar a delegacia e registrar o desaparecimento. Antes de sumir, Fabíola deixou avisado que saiu de casa para ir a uma oficina junto com o suspeito. Ela ainda contou que tentou contato telefônico com Davidson diversas vezes para saber sobre sua mãe, mas ele dava justificativas vazias sobre o paradeiro.

Durante as buscas, o carro utilizado pelo suspeito foi encontrado em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, por policiais da 28ª DP (Praça Seca). Lá, a equipe foi informada de que o criminoso havia estado no local mais cedo e pegou o seu pagamento de forma adiantada.

Após o corpo ser encontrado, os agentes passaram a monitorar o veículo do acusado, até o momento em que ele retornou para buscá-lo, em seu local de trabalho. Contra ele, havia um mandado de prisão por homicídio qualificado por motivo fútil, expedido pela Justiça do Rio.