Suspeito de matar e roubar motorista de ônibus em Nova Iguaçu é capturado

Gilderson foi encontrado morto em Nova Iguaçu

A Polícia Civil prendeu na última segunda-feira (15) um dos suspeitos de roubar e matar o motorista de ônibus Gilderson da Silva Alves em março deste ano, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Erick da Silva Costa Pinto foi detido na mesma rua onde o crime aconteceu. O corpo da vítima foi encontrado dentro do próprio

carro no bairro Cobrex, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia em que completava 37 anos.

De acordo com a investigação, o preso e outro suspeito, identificado como Erick Alan do Nascimento Vieira, abordaram a vítima na comunidade Santander, em Bangu, depois de um baile funk.

Segundo a polícia, Gilderson foi obrigado a levar os suspeitos até Estrada Velha de Santa Rita, em Nova Iguaçu. No local, ele levou um tiro na nuca e teve a mochila roubada. Erick Alan é suspeito de ter efetuado o disparo. Ele segue foragido.

O preso confessou a participação no crime depois de ser abordado por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na rua onde tudo aconteceu. Ele estava soltando pipa no momento da abordagem.

Gilderson era motorista de ônibus na Viação Jabour e fazia corridas particulares em carros por aplicativos nas horas vagas para complementar a renda. A família informou que ele seguia em direção à garagem da empresa quando foi assassinado.