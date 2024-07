Suspeito de matar pastora atropelada é preso em Niterói

Deviraldo de Mell foi capturado por equipes do Segurança Presente

Policiais do Segurança Presente de Niterói prenderam em flagrante, no último

domingo (28), um homem armado que ameaçava populares na ciclovia da Lagoa de

Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana.

Identificado como Deviraldo de Mello, o preso também é suspeito de envolvimento na morte da pastora Letícia Gabriela Rosin, em Itaipu, no mesmo município, no dia 8 de abril deste ano.

Letícia estava em uma moto quando foi atingida pelo carro do suspeito e lançada

no ar, batendo com a cabeça em um carro, indo à óbito. Na ocasião, Deviraldo

chegou a ser conduzido ao hospital em que a vítima se encontrava, mas foi liberado

sem prestar depoimento.

Testemunhas relataram que Deviraldo estava armado com um revólver 357 mm e chegou a fazer disparos. Ao chegar no local, os agentes identificaram o suspeito, que tentou pegar na arma, mas foi imobilizado. Autuado na 76ª DP (Niterói) por porte ilegal de arma, ele possui uma vasta ficha criminal, que inclui associação ao tráfico, lesões corporais, ameaças e alcoolemia no volante.