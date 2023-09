Suspeito de matar PM na Vila Kennedy é encontrado morto dentro de carro

Leonardo de Moraes Gomes foi encontrado dentro de um Renault Kwid branco

Um suspeito de envolvimento na morte do PM Raphael Henrique Santos da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto neste sábado (2), em Mesquita, na Baixada Fluminense. O policial foi assassinado a tiros quando o pneu de seu carro furou em um dos acesso à Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, na última terça-feira.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito Leonardo de Moraes Gomes estava escondido na casa dos pais na comunidade Sebinho, após ter confessado a eles que participou da morte do agente. Ele fazia parte do tráfico de drogas da Vila Kennedy.

O corpo de Leonardo foi encontrado por PMs do 20º BPM (Mesquita) dentro de um Renault Kwid branco, com placa de Nova Iguaçu. O carro havia sido roubado no sábado e estava abonando com marcas de tiros na Paulo Emílio Correia, no bairro Jacutinga. Dentro do veículo estavam um revólver calibre 38 com numeração raspada, com três munições intactas e duas usadas.

Um dia após a morte de Raphael Henrique, a Polícia Militar fez uma operação na Vila Kennedy. Na ocasião, o gerente do tráfico da localidade conhecida como Pedra foi preso, juntamente com outros três comparsas. Um quarto criminoso morreu durante a ação.