Suspeito de matar sogro padeiro na Baixada Fluminense é preso

Douglas Santos Dias foi localizado em Comendador Soares

O suspeito de matar o sogro a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso nesta quinta-feira (8). Douglas Santos Dias, de 31 anos, que é mototaxista, foi capturado em Comendador Soares por agentes da 58ª DP (Posse) em cumprimento de mandado de prisão. Valdemir Araújo Lima, de 46 anos, foi morto no último domingo (4), quando tentava proteger a filha de agressões.

As investigações do caso começaram ainda no domingo, assim que o caso foi registrado na Polícia Civil. Foram ouvidas testemunhas e familiares. A partir dos relatos, os agentes solicitaram a prisão do genro.

Contra Douglas, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio triplamente qualificado.

Segundo relato dos familiares, Douglas disparou pelo menos 10 vezes contra Valdemir na frente da própria ex-companheira e filha do padeiro, Jayanne Santos Lima, de 24 anos. O caso aconteceu na casa do sogro, para onde a mulher havia sido levada após ser agredida pelo companheiro.

Douglas teria chegado no local e forçado entrada na casa. Ao ser impedido pelo sogro, ele teria disparado contra ele.