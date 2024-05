Suspeito de matar suposto envolvido com a máfia do cigarro é capturado

Jefferson da Silva é suspeito de assassinar Cristiano de Souza/Reprodução

O suspeito de assassinar Cristiano de Souza, em junho do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, foi capturado nesta quarta-feira (15), em Benfica, na Zona Norte do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que o crime estaria relacionado à disputa na venda de cigarros ilegais.

Os investigadores da especializada acreditam que o assassinato de Cristiano, abordado enquanto caminhava pela Rua Crispim Laranjeiras, tenha sido motivado pela sua atuação no mercado clandestino de cigarros. Jefferson Rodrigues da Silva, e outros comparsas teriam chegado de carro, emparelhado ao lado do veículo da vítima e disparado.

Segundo os agentes, a atuação do grupo criminoso era elaborada e contava com um esquema de monitoramento das vítimas, que incluía o uso de rastreadores instalados em veículos. Outro alvo relacionado à execução do empresário era Rafael do Nascimento Alves, que não foi localizado.

A ação de ontem também prendeu outro homem que estava em imóvel onde eram armazenados cigarros importados, em Nova Iguaçu. Além das prisões, foram cumpridos outros 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital e na Baixada Fluminense.