Suspeito de roubar e matar universitário no Recreio tem a prisão decretada

Matheus Teixeira Lainn está sendo procurado e é considerado foragido

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) tentam capturar Matheus

Teixeira Lainn, de 18 anos. O bandido teve a prisão provisória decretada pela

Justiça após ter sido identificado como suspeito de ser o autor do roubo seguido de

morte que vitimou o estudante de odontologia e empresário Lucas Carneiro

Monteiro Meirelles, de 26, no último dia 13. O crime aconteceu no Recreio dos

Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a polícia, o suspeito tem 18 anotações de crimes graves, ainda

como adolescente infrator. Entre os delitos estão roubo, tráfico de drogas, incêndio,

furto e ameaça. Ele teria sido colocado em liberdade pouco tempo antes da morte

do estudante.

Na ocasião, o estudante e a namorada Flávia Thaunne haviam acabado de retornar

de Búzios, na Região dos Lagos, quando o casal foi rendido por Matheus, que

chegou ao local pedalando uma bicicleta. O rapaz entregou ao bandido uma

carteira com dinheiro e o celular. Assustada, Flávia teria deixado o telefone celular

cair no chão, e foi baleada duas vezes pelo suspeito.

Lucas reagiu e lutou com o bandido, mas foi baleado três vezes, e um dos disparou

acertou sua cabeça. O bandido fugiu em seguida. O casal foi levado para o Hospital

Lourenço Jorge, na Barra, mas Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já

Flávia foi medicada e sobreviveu.

O Disque-Denúncia ( 2253-1177) ofereceu recompensa de R$ 5 mil por informações

que levem até a prisão de Matheus Teixeira Lainn. Não é necessário se identificar.