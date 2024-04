Suspeito de ser segurança de chefe do tráfico do Pará é preso na Zona Norte do Rio

Dielson Assunção Silva Filho ao ser preso na Vila Cruzeiro

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes(DRE) e da Polícia Civil do

Estado do Pará prenderam nesta terça-feira (2) Dielson Assunção Silva Filho, o Lank ou Disciplina. Apontado como chefe da segurança de Anderson Sousa Santos, o Latrol, um dos chefes do Comando Vermelho no Pará, Dielson era foragido da Justiça e responde por crime de tráfico de drogas. Ele foi encontrado na Vila Cruzeiro, na Penha, na Zona Norte do Rio. A prisão é fruto de uma ação integrada de inteligência intermediada pelo Ministério da Justiça.

Segundo a polícia, o bandido estava escondido no Rio havia dois anos. Ele teria

atuado inicialmente na segurança de Leonardo Costa Araújo, o Léo 41.

Chefe do tráfico de drogas do Pará, Léo 41 foi um dos 11 mortos durante uma

operação policial no Complexo do Salgueiro, em março de 2023, no município de

São Gonçalo.

De acordo com informações recebidas pela DRE, após a morte de Leonardo,

Anderson Latrol assumiu a chefia do grupo criminoso do Pará, ocasião em Dielson

passou a ser responsável pelo grupo de seguranças do novo chefe do tráfico.

Atualmente Latrol encontra-se foragido e estaria escondido no Rio.