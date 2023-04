Suspeito de tentar roubar açougue é preso com R$ 3 mil na Zona Norte

Policiais apreenderam uma mochila e um celular; outro suspeito conseguiu fugir

Policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) prenderam, na noite do último sábado (22), um homem que tentava roubar um açougue na Avenida dos Topázios, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Com o suspeito, os militares apreenderam um celular e uma mochila, com R$ 3 mil em dinheiro.

Segundo informações divulgadas pela corporação, a equipe foi acionada para checar um roubo na via. Chegando ao local, os policiais interceptaram um dos suspeitos na Rua Conselheiro Galvão e um segundo homem conseguiu fugir. O assaltante, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a 40ª DP (Rocha Miranda) e ficará à disposição da Justiça.