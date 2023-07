Suspeito de tentativa de homicídio contra ‘Cigano’ é executado com 4 tiros no Sul Fluminense

Um homem identificado apenas como Breno ou “Breninho do Habitat”, de 23 anos,

foi brutalmente executado a tiros na madrugada desta quinta-feira (13) no bairro Habitat, em Três Rios, no Sul Fluminense.

Ele era suspeito de envolvimento na recente tentativa de homicídio contra um homem conhecido como “Cigano”, ocorrida no mesmo bairro na noite da últimao segunda-feira (10).

Segundo as primeiras informações, Breno tinha envolvimento com o tráfico de

drogas e estava em meio a um conflito com Cigano, que atualmente está

hospitalizado em estado grave após ser alvejado com seis tiros. A natureza deste

conflito não foi totalmente esclarecida, mas acredita-se que possa estar

relacionada às atividades criminais de Breno.

Breno foi encontrado morto com quatro ferimentos de bala. O corpo foi levado para

o Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios. A 108ª Delegacia de Polícia assumiu a

investigação do caso.