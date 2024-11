Suspeito de tráfico é preso no Lagomar com drogas e dinheiro em comunidade de Macaé, no Norte Fluminense

Em patrulhamento na Avenida W Vinte, no Lagomar, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) 1 e 2, interceptaram um homem suspeito, vestindo bermuda vermelha e camisa associada ao tráfico local. Ao ser abordado, o indivíduo carregava uma bolsa lateral com 62 tabletes de maconha rotulados “Mania de Você” e 37 pinos de cocaína identificados com a inscrição “Superman Complexo LGM CV,” além de R$ 170 em espécie.

O suspeito admitiu envolvimento com o tráfico, e após autorizar a entrada dos agentes em sua residência, foi realizada uma busca no local, sem mais apreensões. O homem foi conduzido à 123ª DP, onde permanece preso sob o artigo 33 da Lei de Drogas. A prisão foi registrada pelas câmeras corporais, e o uso de algemas foi necessário por medida de segurança, devido ao risco de fuga.