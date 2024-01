Suspeito de tráfico morre em troca de tiros na Baixada; policial é ferido por estilhaços

PMs desconfiaram de carro e ao realizarem abordagem foram atacados a tiros por motorista que morreu no confronto

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante confronto com policiais mlitares do 21º BPM (Sâo João de Meriti), na manhã do último domingo (28), no bairro São Mateus, em Meriti, na Baixada Fluminense. Na ação, duas pessoas ficaram feridas, entre elas um agente, que foi ferido por estilhaços.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 07h30 uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) realizava patrulhamento na esquina das ruas Antônio Martins de Oliveira com Marieta, quando tiveram a atenção voltada para um homem em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito atirou contra os PMs e estilhaços atingjram o cabo D.T . Houve confrorto e, ao cessar a troca de tiros, a guarnição encontrou o suspeito ferido segurando um fuzil calibre 762.

Os PMs também observaram que um homem que passava no momento do confronto foi atingindo no braço direito. M.D.G e o policial foram socorridos ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, e não correm risco de morte.

Morreu na UPA

Ainda segundo a corporação, o suspeito baleado foi socorrido à UPA do Jardim íris, onde morreu ao dar entrada na unidade.

Durante buscas na área do confronto, os agentes do GAT localizaram um veículo suspeito com a portas abertas e no seu interior material entorpecente e um radiotransmissor. Os policiais informaram que o Renegade Night EG, placa PBG-2I65, de cor preta, é roubado.

Na ação, o celular do comandante do GAT se perdeu, até a apuração desta reportagem não havia sido encontrado. A ocorrência foi registrada na central de flagrantes da 54ª DP (Belford Roxo).

Por Antonio Carlos, Hora H