Suspeito de vender falso óleo à base de canabidiol é preso em Saquarema

A polícia apreendeu os produtos medicinais falsificados

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de vender falso óleo medicinal à base

de canabidiol em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. A corporação informou

que ele tentava despachar os produtos pelos Correios quando foi abordado na

última quinta-feira (28). As vendas eram, principalmente, para crianças autistas,

pessoas com ataques epiléticos e em tratamento contra o câncer.

Cada unidade do produto, fabricado com óleo de coco e álcool de cereais, custava

entre R$ 250 e R$ 350. Para a polícia, o homem integra uma quadrilha de venda

ilegal de óleos medicinais de canabidiol.

A prisão ocorreu depois da atuação do setor de inteligência da 124ª Delegacia de

Polícia. Os agentes monitoraram a atuação dos suspeitos, desde terça-feira (26), na

agência dos Correios, no Centro da cidade. É nela que o homem preso foi flagrado

despachando os produtos vendidos.

Ao ser abordado, segundo a polícia, o homem fugiu e disparou contra os agentes.

Houve uma rápida troca de tiros, mas ele foi alcançado. Ainda de acordo com a

Polícia Civil, o suspeito se passava por uma empresa que possui autorização para a

venda dos produtos medicinais.

Ele ficou preso em flagrante por falsificação de produtos medicinais e por tentativa

de homicídio, por ter disparado contra os policiais. ele também responde pela

prática no Sul do país, em São Paulo e na Polícia Federal.