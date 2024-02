Suspeito é baleado durante troca de tiros com policiais na Taquara, na Zona Oeste do Rio

Fuzil e drogas foram apreendidos a durante ação

Um suspeito de pertencer ao tráfico de drogas foi baleado na tarde do último

domingo (25), em um confronto com policiais militares na comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Um fuzil e drogas foram apreendidas na ação.

A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam

patrulhamento pela região quando foram atacados a tiros por um grupo de

criminosos, dando início a um confronto. Após o fim da troca de tiros, os PMs

encontraram um dos suspeitos ferido.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado sob custódia para

a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Os agentes ainda apreenderam um fuzil, drogas, munição e um carregador. O caso

foi registrado na 32ª DP (Taquara) e o policiamento foi reforçado na região.