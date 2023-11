Suspeito é grampeado por matar idoso queimado e incendiar a casa

João Vitor Zacarias Henrique foi preso por suspeita de homicídio

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu um homem que matou um

idoso ao jogar gasolina nele e incendiar a casa onde morava. João Vitor Zacarias

Henrique, de 22 anos, foi capturado no fim da manhã desta segunda-feira (13), às margens da Estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros, em Paraíba do Sul, no Centro-Sul Fluminense. O crime aconteceu no último dia 19, no bairro Eldorado.

Segundo uma investigação da 107ª DP (Paraíba do Sul), João Vitor assassinou o

idoso por vingança, já que ele era suspeito de tentar molestar a sua irmã, de 8

anos. O jovem também alegou que idoso estaria “mexendo” com a namorada dele,

que é adolescente, e teria reagido com deboche quando foi confrontado sobre os

casos.

Para cometer o homicídio, João Vitor pegou a gasolina no carro de seu pai e levou

até a casa da vítima, despejando o material sobre ele com um balde. O fogo atingiu

as cortinas e incendiou todo o imóvel.

No dia 27, dois vizinhos do idoso haviam sido presos porque o teriam ameaçado de

morte horas antes do incêndio. No mesmo dia, a investigação concluiu que eles não

tiveram participação no homicídio e foram soltos.

João Vitor teria se escondido em uma mata depois que o Tribunal de Justiça do Rio

decretou sua prisão, no dia 28.