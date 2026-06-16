Suspeito é morto e dois fuzis são apreendidos pela PM em operação na Baixada Fluminense

Ação do 24º BPM (Queimados) contra o Comando Vermelho nas comunidades Cação, Sem Terra e Brisamar resultou em tiroteio e apreensão de farto material entorpecente

Uma operação desencadeada pelo 24º BPM (Queimados) na manhã da última sexta-feira (12) terminou com um bandido morto, dois fuzis apreendidos e farto material entorpecente recolhido nas comunidades Cação, Sem Terra e Brisamar, no município de Itaguaí. A ação foi motivada por informações do setor de inteligência da corporação, que davam conta de uma reunião de lideranças da facção Comando Vermelho na região, resultando em um intenso confronto armado com os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT).

Ao ingressarem nas localidades com o objetivo de reprimir a atuação criminosa, os policiais militares do GAT, sob o comando de oficiais, foram recebidos a tiros por diversos indivíduos armados. A guarnição revidou a agressão e iniciou um forte tiroteio. Após cessarem os disparos, os agentes realizaram uma varredura na área e localizaram um dos suspeitos baleado, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Armamento pesado

Com o criminoso atingido e nos arredores do confronto, os policiais conseguiram apreender o armamento pesado, composto por dois fuzis de alto poder de destruição, além de uma grande quantidade de drogas.

De acordo com o Comando do 24º BPM, o quantitativo total do material entorpecente apreendido será contabilizado e divulgado oficialmente pela Polícia Militar. A ocorrência foi encaminhada e apresentada na 50ª DP (Itaguaí), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas pela Polícia Civil.