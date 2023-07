Suspeito é preso suspeito de abusar da enteada de 5 anos na Zona Oeste

Um homem foi preso preventivamente acusado de abusar sexualmente da enteada

de apenas 5 anos de idade. Daniel de Araújo, de 45 anos, teve seu mandado de

prisão cumprido por policiais da Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, na Zona

Oeste do Rio, após ser denunciado pela mãe da vítima, com quem mantinha um

relacionamento.

Segundo relatos, a mãe só tomou conhecimento do abuso depois que a criança

começou a sentir dores ao urinar, o que a levou a procurar atendimento médico. Os

médicos, diante dos sintomas apresentados, suspeitaram do abuso e questionaram

a mãe. Foi somente após sair da sala do médico que a menina se sentiu confortável

para relatar os terríveis abusos sofridos por parte de Daniel à sua mãe.

Os exames médicos posteriores confirmaram que a menina havia contraído herpes

genital, uma doença sexualmente transmissível. Com a evidência médica em mãos, a polícia solicitou à Justiça a prisão de Araújo, que foi concedida. O suspeito agora

está sob custódia e será encaminhado ao sistema prisional.