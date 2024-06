Suspeito morre ao trocar tiros com PMs após roubo de moto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Com o marginal, os policiais apreenderam duas motocicletas e celulares roubados. Dois comparsas conseguiram fugir

Um assalto em série acabou mal para três suspeitos de praticarem roubos em série em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles morreu depois de trocar tiros com policiais militares do batalhão de Mesquita (20º BPM), na tarde da última terça-feira (25), no bairro Ambaí.

De acordo com informações da corporação, uma guarnição do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Miguel Couto foi alertada por uma vítima que havia acabado de ter sua moto roubada.

Os policiais realizaram um certo tático aos criminosos, com o apoio de uma equipe do Segurança Presente Miguel Couto, que se deparou com os suspeitos na Rua do Imperador, no Ambaí. Estes, por sua vez, atacaram os agentes a tiros. Houve confronto e um dos marginais foi baleado e acabou morrendo no local. Outros dois comparsas conseguiram fugir.

Apreensão de flagrante

Após a troca de tiros, os PMs apreenderam um simulacro de arma de fogo e

recuperaram a moto da vítima, além de outra roubada, e cinco aparelhos celulares.

O proprietário do veículo, que havia alertado os policiais, compareceu no local do confronto e reconheceu o suspeito como um dos homens que o assaltou.

A corporação informou ainda que um dos PMs da guarnição do Segurança

Presente, cabo Fernandes, integra o efetivo da 5ª Cia, do DPO de Miguel Couto.

Faziam a limpa

De acordo com testemunhas, o trio é suspeito de praticar assalto em outros pontos de Nova Iguaçu. No mesmo dia do confronto que terminou com a morte de um deles, os suspeitos teria feito vítimas no bairro Caioba.

Por Antonio Carlos, Hora H