Suspeito morre e outro é grampeado após perseguição no Centro do Rio

Um suspeito morreu e outro foi preso após uma perseguição de uma equipe do

Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), no Centro do Rio, na manhã desta terça-feira (23).

A Polícia Militar informou que os militares realizavam patrulhamento na Avenida

Presidente Vargas quando avistaram dois homens em atitude suspeita em uma

moto. Houve perseguição e os suspeitos atiraram contra a guarnição, que revidou.

Os agentes perseguiram a dupla até a Avenida Francisco Bicalho, quando um deles

caiu da moto e tentou fugir entrando no Canal do Mangue. Os policiais montaram

um cerco e prenderam o homem.

O comparsa, que pilotava a moto, foi até a Avenida Rei Pelé, próximo à praça da

Bandeira, mas foi alcançado, baleado e morreu no local.

Equipes policiais do 4ºBPM (São Cristóvão) e da Polícia Civil também participaram

da ação. Uma das armas foi apreendida e a outra foi jogada no canal.