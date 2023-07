Suspeito morre e outros quatro são presos após confronto com a PM

Material apreendido com os suspeitos

Um suspeito morreu e outros quatro foram presos após troca de tiros com policiais

militares, na madrugada de terça-feira (25), em São João de Meriti, na Baixada

Fluminense.

Segundo a PM, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para um

roubo dentro de um ônibus, no bairro Coelho da Rocha. Os suspeitos que

participaram do crime fugiram pela linha férrea, no entanto, foram alcançados pelos

policiais.

Houve troca de tiros e após cessar os disparos, um suspeito foi encontrado ferido e

outros quatro foram presos. O suspeito ferido chegou a ser socorrido e encaminhado

à UPA de Jardim Íris, no bairro Vilar dos Teles, mas não resistiu aos ferimentos.

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e grande

quantidade de droga. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).