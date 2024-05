Suspeitos de golpe milionário contra idosa são capturados em operação no Rio

A Polícia Civil prendeu três pessoas na manhã de quinta-feira (9), durante uma operação para prender quatro pessoas acusadas de dar um golpe milionário em Geneviève Boghici, viúva de Jean Boghici, considerado um dos maiores negociadores de obras de arte do Brasil, que morreu em 2015. Outro integrante da quadrilha é considerado foragido.

Diana Rosa Stanesco Vuletic, Jaqueline Stanesco, Gabriel Nicolau Hafliger e Slavko Vuletic são acusados de estelionato, extorsão, roubo, sequestro, cárcere privado e associação criminosa. Jaqueline e Gabriel Nicolau foram presos em casa. Slavko já cumpre prisão em regime semiaberto e foi notificado. Diana está foragida.

Sabine Coll Boghici, de 49 anos, filha de Geneviève Boghici, morreu após cair do 5º andar de um prédio na Lagoa, na Zona Sul do Rio, em setembro de 2023. Ela estava em liberdade provisória desde março do ano passado depois de ser presa por roubar 16 quadros, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti, do acervo do pai.

Na época, a quadrilha se apresentava como videntes e roubaram da mãe de Sabine cerca de R$ 725 milhões entre obras de artes, joias e dinheiro. A operação ocorreu em 2022, após a idosa, de 82 anos, ter sido ludibriada pelo grupo que ofereceu tratamento espiritual em troca de vultuosos pagamentos.

Ao desconfiar que a ação fosse um golpe, a idosa não quis mais realizar as remessas de dinheiro, ocasião em que passou a ser mantida em cárcere privado, em seu apartamento na Zona Sul, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021, pela própria filha. A idosa descobriu, então, que todo o golpe havia sido articulado pela filha, que também passou a vender obras de arte para uma galeria em São Paulo.