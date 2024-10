Suspeitos de integrar milícia de Zinho são capturados na Zona Oeste do Rio

Com o bando foram apreendidos pistola, carregadores de fuzil e caderno de anotações da contabilidade

Quatro suspeitos de integrar a Milícia do Zinho, atualmente comandada por Paulo David Guimarães Ferraz da Silva, o Naval, foram presos em flagrante nesta terça-feira (1º) por agentes da Polícia Civil. Patrick Gomes de Carvalho, Felipe de Oliveira Magalhães, Natan de Lucas Lima Ferreira e Fabiano Alves da Silva foram localizados em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio.

Os policiais chegaram até os suspeitos após receberem uma denúncia de que milicianos estariam armados numa casa de festas no bairro. Os agentes fizeram um monitoramento do local e conseguiram identificar os quatro presos. Com eles foram apreendidos uma pistola, quatro carregadores de fuzil, um caderno de anotações da contabilidade da milícia e um veículo com chassi roubado.

Patrick, Felipe, Natan e Fabiano foram autuados pelos crimes de constituição de milícia privada, porte de arma de fogo de uso restrito e receptação. Eles serão encaminhados para o sistema prisional e passarão por audiência de custódia.

Participaram da prisão equipes das delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE), de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Repressão a Entorpecentes (DRE).

Quem é Naval

Naval assumiu o comando da maior milícia do Rio após a morte de Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, de 33 anos, em confronto com a polícia, em junho deste ano. Pipito era o braço direito de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à Polícia Federal em dezembro do ano passado.