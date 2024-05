Suspeitos de matar advogado no Centro do Rio vão a júri popular

Eduardo Sobreira, Cezar Daniel Mondêgo e o PM Leandro Machado vão responder pelo homicídio qualificado/Reprodução

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e tornou réus, na última segunda-feira (29), Cezar Daniel Mondêgo de Souza, Eduardo Sobreira de Moraes e o policial militar Leandro Machado da Silva. Eles foram indiciados pela execução do advogado Rodrigo Marinho Crespo, morto a tiros no Centro do Rio em 26 de fevereiro. A decisão é do juiz Cariel Bezerra Patriota, do 3º Tribunal do Júri da Capital. Os três estão presos e vão responder por homicídio qualificado.

Na decisão, o magistrado ainda determinou a suspensão do porte de arma de fogo e o afastamento de Leandro Machado da PM.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e enviado no dia 24 deste mês ao MPRJ. Segundo as investigações, os três participaram do monitoramento da vítima e se encontraram antes e depois do crime. Um deles ainda forneceu o carro utilizado no dia do homicídio.