Suspeitos morrem após troca de tiros com a PM em Duque de Caxias

Um confronto com policiais militares em Duque de Caxias na Baixada Fluminense,

terminou com três suspeitos mortos na noite da última segunda-feira (29).

De acordo com a PM, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) estavam em

patrulhamento pelo bairro Cangulo, com objetivo de coibir roubo de cargas e de

veículos. Quando passavam pela Rua Três Corações, a equipe avistou homens

armados.

Ainda segundo a corporação, após o confronto, três fuzis foram apreendidos, e os

suspeitos feridos foram conduzidos ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em

Saracuruna, também em Caxias. A unidade informou que eles já chegaram mortos

ao local.

Em diferentes vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir o som da

intensa troca de tiros, enquanto os moradores se assustam ao fundo. O Instituto

Fogo Cruzado registrou o tiroteio às 22h30.