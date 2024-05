Suspeitos morrem em confronto com Bope no Complexo da Maré

PMs apreenderam fuzil, pistolas e drogas em ação na Maré/Divulgação/Polícia Militar

Dois suspeitos morreram durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na manhã de quinta-feira (9), no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Os agentes apreenderam armas e drogas.

Moradores relataram terem sido acordados por um intenso confronto entre criminosos e policiais militares, na madrugada. Os tiros foram ouvidos antes das 6h nas comunidades Salsa, Pinheiro e Vila do João. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um veículo blindado da Polícia Militar circulando e barricadas em chamas em ruas da região.

De acordo com a PM, durante a ação, as equipes do Bope foram atacadas e houve troca de tiros. Depois do confronto, dois suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, foram encontrados baleados. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Federal de Bonsucesso, também na Zona Norte.

A operação apreendeu um fuzil, duas pistolas, uma pistola falsa, uma mira óptica, dois radiotransmissores, munições, carregadores, 12 bolas de cocaína, 65 tubos plásticos com cocaína, 65 cigarros de maconha, dois cintos táticos e um coldre. PMs também realizaram a remoção de barricadas de vias da Maré. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).