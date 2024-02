Taxista é esfaqueado em assalto na Zona Sul do Rio de Janeiro

Dois suspeitos foram presos após um taxista ser esfaqueado e assaltado na Praia

de Botafogo, Zona Sul do Rio, na madrugada desta quarta-feira (31).

Uma guarnição do 2º BPM (Botafogo) foi acionada depois que a vítima bateu com o

carro em uma árvore da região. No local, encontraram o homem de 50 anos com

esfaqueado nas costas.

Ele contou aos agentes que entrou em luta corporal com os suspeitos depois que

eles anunciaram o assalto dentro do próprio veículo. Depois da batida, eles

conseguiram fugir levando o celular do taxista.

Após um cerco policial, Matheus Maron Silva Amorim, de 26 anos, e Alexandre

Júnior da Conceição, de 18, foram presos. O celular foi encontrado com os

suspeitos, enquanto a faca foi abandonada dentro do táxi.

O taxista foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde seguia internado

com quadro de saúde estável.

Segundo a polícia, os suspeitos integram o tráfico de drogas de Belford Roxo e São

Gonçalo. O caso foi registrado na 10ªDP (Botafogo) como tentativa de latrocínio.