Taxista morre em acidente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro 

Um taxista morreu em um acidente de trânsito no fim da noite da última quinta-feira (13) na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Testemunhas relataram que um jipe em alta velocidade atravessou a calçada e bateu de frente no carro de Rogério Maciel Gomes, de 50 anos, que morreu na hora. O passageiro, que estava no banco traseiro, foi levado em estado grave para o Hospital Lourenço Jorge.

A batida foi na pista sentido Linha Amarela, mas o jipe vinha em direção à praia, descontrolado, e na contramão colheu o táxi de Rogério. “Eu estava vindo na pista sentido Barra, na faixa do meio, a uns 80 km/h. Na altura do elevado, escutei pneu cantando, um barulho de freada, e senti um farol grande na minha traseira”, narrou uma testemunha. “Só deu tempo de desviar porque eu vi que ele ia vir com tudo para cima de mim. A sorte foi que não vinha nenhum carro na minha direita, e ele passou por mim. Aí, eu falei: ‘Cara, vai bater de frente’”, emendou.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do jipe, que não se feriu, fez o exame de alcoolemia, e o resultado deu negativo. Depois de prestar depoimento na 32ª DP (Taquara), ele foi liberado.