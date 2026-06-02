TCE rejeita contas de 2025 do ex-governador Cláudio Castro

Um dos argumentos para a rejeição foram “distorções generalizadas na apresentação dos valores”, segundo o conselheiro José Gomes Graciosa

O Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) rejeitou na tarde desta segunda-feira (1º) as contas de 2025 do governo do ex-governador Cláudio Castro por 3 votos a 1. O relatório segue para a Alerj e os deputados darão a palavra final sobre sua aprovação ou não.

Um dos argumentos para a rejeição foram “distorções generalizadas na apresentação dos valores”, segundo o conselheiro José Gomes Graciosa. Segundo o voto, houve superavaliação artificial de ativos do governo, incluindo R$ 1,13 bilhão sem provisão de perdas ligada ao Banco Master.

Segundo o voto, investimentos de R$ 5,01 bilhões classificados de forma inadequada do estado no Banco Master, no conglomerado coreano Mirae Asset e no Banco Genial vão ser alvos de uma auditoria extraordinária da corte.

Problemas na classificação

O conselheiro aponta problemas na classificação do Rioprevidência – fundo do qual foram investidos valores no Master, o que é investigado pela Polícia Federal.

“No curso dos procedimentos de Auditoria Financeira, foi identificada, ainda, superavaliação do ativo circulante no montante de R$ 1,13 bilhões, decorrente da ausência de constituição de provisão para perdas, de ajuste a valor justo ou de reconhecimento de redução ao valor recuperável dos investimentos do Rioprevidência vinculados ao Banco Master”, escreveu Graciosa.

“Ou seja, em uma linguagem mais simples e didática, a auditoria mostrou que existem problemas importantes na forma como alguns valores foram classificados na contabilidade do Rioprevidência”, acrescentou.

O TCE tem até o dia 3 para enviar o relatório para a Alerj, que não tem prazo ainda definido para julgá-lo.