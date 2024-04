Teatro em destaque de segunda a quarta no Instituto Cerne de São João de Meriti

Instituto Cerne vai apresentar os espetáculos Burburinho e Nada me Aflige – Made in Favela

O Instituto Cultural Cerne, em São João de Meriti, traz dois espetáculos para a Baixada Fluminense no início da próxima semana. Na segunda, dia 22, às 19h, será a vez de “Burburinho”, de Sarah Christina Carvalho. Já na quarta-feira, dia 24, é a vez da peça “Nada me Aflige – Made in Favela”, com apresentações às 16h e às 19h.

Em Burburinho, nomes como os de Carolina Maria de Jesus, Tarsila do Amaral, Conceição Evaristo, Cartola, Luiz Antônio Simas, Nei Lopes e Cândido Portinari e também aqueles que foram esquecidos, apagados ou silenciados da História aparecem lado a lado, apresentados em um roteiro que busca reconstruir a brasilidade a partir das miudezas do cotidiano.

O espetáculo é uma mistura de linguagens, de técnicas e histórias, e propõe um olhar afetivo, popular e político sobre o nosso país, com o objetivo de trocar, emocionar, comunicar e de falar do melhor que há em nós sem esquecer que o teatro é essencialmente político. Em “Burburinho”, teatro, dança, contação de histórias e música se entrelaçam, valorizando memórias e ancestralidades.

“Temos como objetivo valorizar quem somos, nossa diversidade, pra que possamos ter orgulho de onde viemos, e celebrar nossa existência enquanto brasileiras e brasileiros. Fazemos isso passeando por diversos gêneros e referências. As nossas são, além das histórias que nos permeiam, cantos e contos populares, o funk e o carnaval. Uma obra construída de forma colaborativa, onde todos colocaram um pouco de si, um pouco de nós. Uma obra sendo contada de diversas maneiras, pois é assim que somos: diversos”, explica Sarah Christina.

Já “Nada de Aflige – Made in Favela” junta as histórias de quatro personagens: uma moradora da favela que resolve aderir a um aplicativo de conteúdo adulto para conseguir pagar a faculdade e cuidar do pai; um dançarino que não para de dançar para não dançar; uma mãe que precisa lidar com a filha que não para de fazer as dancinhas da internet, enquanto espera seu atendimento na clínica da família; e um estudante periférico que precisa lidar com as dificuldades de acesso por meio de transporte público, além da estigmatização que sofre por ser preto e favelado. Essas são as histórias que permeiam a peça de comemoração dos 11 anos do Grupo Contra Bando de Teatro, do Complexo do Alemão. A montagem inédita é uma releitura do primeiro espetáculo do grupo, que teve sua estreia em 2013, e agora, atualizado, ganha os palcos da cidade em 2024.

“Em 2013, nossas aflições eram outras. Achamos que a melhor maneira de comemorar nossa primeira década de existência seria recriar o espetáculo que abriu nossos trabalhos enquanto grupo. Muita coisa aconteceu nos últimos 11 anos. Muitas aflições foram superadas e outra aflições começaram a fazer parte do nosso cotidiano. Esta montagem é atualização do que nos aflige”, conta Nilda Andrade, uma das fundadoras do grupo.

Serviço: “Burburinho”

Quando: segunda, 22 de abril, às 19h

Onde: Instituto Cultural Cerne – Travessa Nogueira, 17 – Centro. São João de Meriti

Classificação etária: 12 anos

Entrada franca

Serviço: “Nada de Aflige – Made in Favela”

Quando: quarta, 24 de abril, às 16h e 19h

Onde: Instituto Cultural Cerne – Travessa Nogueira, 17 – Centro. São João de Meriti

Classificação etária: 14 anos

Entrada franca