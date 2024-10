Temporais no estado de SP matam sete pessoas, diz Defesa Civil

A Defesa Civil estadual informou que ao menos sete pessoas morreram na Grande São Paulo e no interior do estado durante o forte temporal que atingiu o estado na noite desta sexta (11).

No total, ao menos 98 municípios do estado registraram fortes chuvas com rajadas de vento em toda São Paulo, disse o órgão estadual.

O caso mais grave aconteceu na cidade de Bauru, no interior, onde um muro caiu sobre três pessoas (dois adultos e uma criança) que faleceram na rua Atílio Cavagnino, no bairro Parque Paulista. Um cachorro da família também foi atingido e morreu.

Na cidade de Diadema, na Grande SP, uma pessoa também morreu em razão de uma queda de árvore durante o temporal. Já na capital paulista, uma pessoa faleceu também após a queda de uma árvore no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul da cidade.

Na cidade de Cotia, na Grande SP, o forte vendaval também causou a queda de um muro sobre três pessoas, que foram socorridas com ferimentos graves, no bairro do Jardim Josemar. Duas delas morreram e, até 13h26 deste sábado (12), a terceira estava internada ainda em estado grave.

Mais de 12 horas depois do temporal, vários bairros da cidade permanecem sem energia elétrica neste sábado (12) (confira aqui a reportagem completa).

Segundo a empresa de energia Enel, que fornece energia para a Grande SP, o temporal deixou 2,1 milhões de clientes da Enel sem energia na Grande SP desde sexta (11).

Pelo menos 1,6 milhão ainda estavam sem luz na manhã deste sábado (12). Não há previsão de volta completa da energia elétrica.

Segundo a Defesa Civil, durante a noite desta sexta-feira (11) foram registradas fortes rajadas de vento em diversas regiões do estado, além de muita chuva.

A maior velocidade registrada foi na Zona Sul da capital paulista, onde os ventos chegaram a 107 km/h. Nos registrado do órgão, foi a rajada de ventos mais forte já registrada pelo órgão até hoje.

O registro mais forte de ventos na cidade de São Paulo foi em 3 de novembro de 2023, quando os ventos na região Metropolitana chegaram a aproximadamente 103,7km/h.

Já na região de Bauru, as rajadas mais intensas atingiram a marca de 70 km/h.

Falta de energia afeta distribuição de água

A falta de energia elétrica generalizada na Grande São Paulo após a tempestade afetou a distribuição de água em algumas regiões de São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André, Carapicuíba, Mauá, Cotia e Barueri, informou a Sabesp.

Dezesseis estações elevatórias (equipamentos que transportam água para níveis geográficos mais elevados) foram prejudicadas. A concessionária de energia foi acionada pela Sabesp, que orienta aos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais.

Voos cancelados

Pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas foram suspensos das 19h53 às 20h12, segundo a Aena. A empresa também informou que “recomenda que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação do seu voo”.

Em Guarulhos, cinco voos foram cancelados e outros 15 voos que iriam pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo foram desviados. Segundo a concessionária GRU Airport, o aeroporto está operando para pousos e decolagens.

Estragos em shopping e posto

Fortes ventos arrastaram estruturas metálicas no Shopping SP Market, na Zona Sul da capital, e atingiram carro em estacionamento. Até a última atualização desta reportagem, não havia informação de feridos.

A assessoria de imprensa do shopping informou que partes do forro e da fachada cederam. “A equipe de brigada foi acionada imediatamente e isolou o local. O empreendimento segue funcionando normalmente”, disse em nota.

Carro é atingido e estruturas são arrastadas com força do vento em shopping de SP

Uma câmera de segurança registrou o momento em que cadeiras e guarda-sóis em piscina de prédio na Mooca, na Zona Leste, foram arrastados e voaram durante a ventania.

Mais cedo, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, parte do teto de um posto de gasolina caiu em cima de um carro na Estrada Tenente José Maria da Cunha, no Jardim Record. Ainda não há informação de vítimas. Na cidade, foram registrados ventos de cerca de 80 km/h.

Em Taboão da Serra, ainda segundo a prefeitura, foram registradas a queda de 30 árvores em vias públicas, além de uma antena de rede de celular no Jardim Maria Luiza e tapumes de obras na Praça Nicola Vivilechio, no Centro.

Previsão para sábado e domingo

Na madrugada deste sábado, os termômetros localizados nas estações meteorológicas do CGE registravam média de 20°C, informou o CGE. Imagens do radar meteorológico indicavam apenas ocorrência de chuviscos isolados.

Há previsão de chuva entre a madrugada e o amanhecer. No restante do dia, a quantidade de nuvens diminui e o sol aparece, segundo o centro. A máxima chega aos 27°C à tarde, e a mínima de 17°C será observada à noite.

No domingo (13), os ventos que sopram do mar favorecem o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. Com isso, o céu varia de nublado a encoberto, e a temperatura apresenta declínio. A mínima prevista é de 16°C, e máxima, de 23°C.

*Com informações do g1