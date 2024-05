Temporais no RS deixam 39 mortos e podem provocar cheia recorde no rio Guaíba

Equipes de resgate percorrem área alagada em ação de salvamento/Lauro Alves/ Secom RS

RIO GRANDE DO SUL – O número de mortos por causa dos temporais que atingem o estado subiu para 39. A atualização foi divulgada na tarde de sexta-feira (3) pela Defesa Civil. Há 74 desaparecidos. Diferentemente de 2023, quando a chuva foi isolada em algumas regiões – como o Vale do Taquari –, desta vez, o impacto ocorre sobre todo território gaúcho.

Além dos 39 mortos e 74 desaparecidos, 74 pessoas ficaram feridas. O órgão soma

cerca de 31.547 pessoas fora de casa, sendo 7.949 pessoas em abrigos e 23.598

desalojados (na casa de familiares ou amigos). Ao todo, 235 dos 496 municípios do

estado registraram algum tipo de problema, afetando 351.639 mil pessoas.

O governo decretou estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo

governo federal. Com isso, o RJ fica apto a solicitar recursos federais para ações de

defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e

restabelecimento de serviços essenciais.

“Serão dias difíceis. Pedimos que as pessoas saiam de casa. O nosso objetivo é

salvar vidas. Coisas serão perdidas, mas devemos preservar vidas. Nossa

prioridade é resgatar as pessoas. Em relação ao restante, nós daremos um jeito

posteriormente”, disse o governador Eduardo Leite (PSDB), que já afirmou que o

temporal é “o maior desastre do estado” e que o Rio Grande do Sul vive uma

“situação de guerra”.

A Defesa Civil colocou a maior parte das bacias hidrográficas do estado com risco

de elevação das águas acima da cota de inundação.

Força Nacional

O governo federal enviou 100 integrantes da Força Nacional para o RS na tarde

desta sexta-feira. A tropa federal ajudará nas operações de salvamento e resgate

das pessoas atingidas pelas enchentes no estado.

Dos 100 enviados para a região, 60 deles são bombeiros para auxiliar na resposta

ao desastre causado pelos temporais no estado. Também serão deslocados para o

estado 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes de resgate. São 36

policiais federais que estão envolvidos diretamente nos trabalhos.

Recorde de 1941

No Guaíba, em Porto Alegre, o nível da água já passou dos 4,5 metros e avançou

sobre ruas e avenidas, provocando alagamentos em trechos da Orla, na Zona Sul,

bem como das avenidas Mauá e Conceição, no acesso a Capital. A estação

rodoviária de Porto Alegre está alagada, o que suspendeu 95% da viagens.

‘Enem dos Concursos’ em adiado

O governo federal decidiu adiar o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido

como “Enem dos concursos”, em todo o país. As provas seriam aplicadas neste domingo (5). O adiamento se deve a situação de calamidade no RS.

O anúncio foi feito na sexta (3) pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços

Públicos (MGI), Esther Dweck, em coletiva. Ela disse que ainda não foi definida nova data para o exame.