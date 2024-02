Temporal deixa ao menos oito mortos em todo o Rio de Janeiro

Pelo menos oito pessoas morreram no forte temporal que atingiu o Estado do RJ na

noite de quarta-feira (21). Quatro das vítimas são de Japeri e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Outras quatro pessoas da mesma família morreram em Barra

do Piraí, no Sul Fluminense.

Em Japeri, Ana Carolina Sodré, de 24 anos, morreu soterrada no bairro Chacrinha

após a queda de um barranco. Familiares e vizinhos tentaram salvá-la abrindo um

buraco na parede com as mãos e com enxadas em busca também do marido. Ela

tinha cinco filhos.

Um vizinho relatou ao jornalismo da TV Globo como foi trabalho de resgate: “Uns

amigos vieram, quebramos a parede para salvar as crianças. Nós os entregamos

para os vizinhos, porque primeiro as crianças. Aí voltamos e eles estavam

soterrados. Foi uma tragédia, muito rápido”. Ana Carolina chegou a ser retirada com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Em outro ponto do município, os irmãos Jade e Caleb Jefferson Veloso Costa, de 2

anos, também foram soterrados durante o temporal. Caleb não resistiu. A mãe dele

contou que tentou resgatá-lo. “Estava tudo alagado e eu os coloquei no alto. Para

sair dali era difícil, que eu sou baixinha. Eu pedi ao meu esposo, que é alto. Eu

coloquei a menina, que é maiorzinha, no colo dele. E ele, eu peguei no meu colinho

e viemos e botei aqui. Fui ajudar a outra família, que a casa dela também tinha

caído. Eu cheguei aqui e tinha tudo caído”, disse Cristiane Veloso, mãe do menino.

Ela contou que, após a casa da família alagar, as crianças foram levadas para a

casa onde mora um parente. Quando o casal saiu para socorrer a mãe de Cristiane,

um deslizamento atingiu o imóvel.

A Defesa Civil de Japeri registrou quatro deslizamentos de encostas e oito

desabamentos de imóveis, além do transbordamento de quatro rios.

Em Nova Iguaçu, Roberto Mesquita, de 59 anos, foi achado na Rua Brasília, no bairro Jardim Pernambuco. E corpo de Felipe Machado, de 37 anos, estava na Estrada do Saco, no bairro Ipiranga.

Tragédia no Sul Fluminense

Em Barra do Piraí, uma família inteira foi atingida por um deslizamento na Rua Paulo da Silveira, no Centro. Morreram Lígia Maria de Carvalho, avó, de 60 anos; o casal Bruno de Carvalho e Inara Oliveira e filho, Gael, de 8 meses (filho).

Lá, a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) foi interditada após um trecho desabar. A via liga Barra Mansa a Além-Paraíba, passando por Volta Redonda.