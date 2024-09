Tentativa de assalto a carros de luxo acaba em tiroteio na Zona Norte do Rio

Um homem foi atingido por estilhaços no olho e no braço direito durante uma perseguição da Polícia Militar a assaltantes na tarde desta segunda-feira (16) em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. Os suspeitos tentaram roubar três carros de luxo e conseguiram fugir em um carro administrativo da Prefeitura do Rio.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto tentaram roubar uma Ford Ram azul na Rua Dom Meinrado, nas imediações do Largo da Cancela.

Policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) perseguiram a dupla pela Avenida do Exército e entraram em confronto com os homens. Na troca de tiros, um trabalhador ficou ferido e foi levado para um hospital particular da região. Após atendimento, ele foi liberado.

Na fuga, os assaltantes tentaram levar outros dois carros importados, uma Mercedes e uma Ranger Preta. As vítimas eram turistas estrangeiros que estavam acompanhados de seguranças, que reagiram e também trocaram tiros com os criminosos.

Segundo a Polícia Civil, um Pegeout da Gerência Administrativa da Prefeitura do Rio foi roubado na Avenida do Exército. Uma câmera de segurança mostra que a dupla rendeu um motorista que estava no veículo logo após um homem descer do carona. Na fuga com o Pegeout, eles bateram em um outro carro e, para escapar, roubaram uma moto.

A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão), onde as vítimas prestam depoimento.

O dono da Mercedes que chegou a ser abordado é um empresário do ramo petrolífero. Angolano e morador da Baixada Fluminense, ele conta que já sofreu outras duas tentativas de assalto e que pensa em sair do Brasil.