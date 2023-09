Tentativa de assalto a PM acaba com idoso baleado na Baixada Fluminense

Câmera de segurança mostra momento em que veículo é atingido por

disparos

O agente reagiu à abordagem em Duque de Caxias; vítima, de 72 anos, passava pelo local no momento do confronto

Um policial militar de folga reagiu a um assalto na Rua Itaboraí, em Cavalheiros,

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde do último domingo (17). Houve

troca de tiros e um homem de 72 anos acabou atingido. Na ação, um suspeito

também ficou ferido e está preso sob custódia no Hospital Municipal Souza Aguiar,

no Centro do Rio.

De acordo com a PM, os criminosos atiraram contra o carro do agente. Em imagens

registradas por uma câmera de segurança da região é possível ver o momento em

que os veículos passam pelo local, e um suspeito sai armado de um carro cinza. Em

seguida, em meio aos disparos, o automóvel branco é atacado e fica com diversas

marcas de tiros no para-brisa.

Ainda segundo a corporação, o grupo conseguiu fugir. Ubirajara Alves de Arruda

deu entrada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. De acordo com a direção

da unidade, ele foi levado pelo SAMU, baleado em região do trapézio direito. Após

avaliação e exames, o paciente passou por drenagem torácica a direita e segue

internado. No momento, lúcido, orientado e estável, aos cuidados da equipe

multidisciplinar do hospital.

Sob custódia

Ainda em virtude da ocorrência, um segundo homem ferido deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar. Ele foi reconhecido pelo policial militar como participante da tentativa de roubo, permanecendo custodiado na unidade de saúde.

Equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) e da 59ª DP (Duque de Caxias)

acompanharam a ocorrência. As investigações estão em andamento.